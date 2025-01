Ordigno contro la caserma dei carabinieri del Mugello, fermato un 30enne

Un 30enne è stato sottoposto a fermo con l'accusa di tentato incendio aggravato dalle finalità eversive per l'ordigno lanciato contro la caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo (Firenze), competente sul Mugello. L'uomo, si spiega in una nota della Procura, "risulta aderente all'area antagonista radicale fiorentina vicina a circuiti anarchici e il reato risulterebbe essere stato commesso mentre questi si trovava in regime di arresti domiciliari con controllo elettronico".