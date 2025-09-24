Orbetello, padre aspetta a piedi la figlia sulle strisce davanti alla scuola: vigilessa lo multa

Un episodio insolito ha sollevato discussioni a Orbetello (Grosseto), davanti alla scuola elementare De Amicis, nel quartiere di Neghelli. Michele Vilardi, 40 anni, gestore di tre distributori di carburante, si era recato come ogni mattina ad accompagnare la figlia di 7 anni, iscritta alla seconda elementare. In attesa che la bambina entrasse a scuola, l'uomo si è fermato sulle strisce pedonali poste davanti all'ingresso. Poco dopo, una vigilessa gli ha contestato la sosta irregolare e ha elevato una multa da 27 euro. Vilardi ha protestato, sostenendo che non si trattava di una sosta con veicolo, ma semplicemente di una breve attesa a piedi. L'episodio ha rapidamente fatto discutere in città e sui social, diventando oggetto di polemiche più ampie sul rapporto tra controlli e buon senso.