Multe, nel 2024 conto salato per le famiglie: versati oltre 2 miliardi di euro

Sul podio degli incassi si trovano i piccoli paesi italiani. Chiaramente l'incasso maggiore è nelle grandi città metropolitane ma se si fa il conto pro capite si scopre che al primo posto assoluto per incasso medio 2024 per abitante, si trova Colle Santa Lucia. Poco più di 300 abitanti, questo piccolo borgo delle Dolomiti ha incassato l'anno scorso 745mila euro dalle multe. In termini pro-capite questo valore si traduce in oltre 2.154 euro. I dati emergono da un'analisi sui proventi raccolti tra il 2023 e il 2025, effettuata da Centro Studi Enti Locali sulla base di dati Mef e Istat, che mostra che appunto, se si guarda al gettito pro-capite, a primeggiare sono spesso i piccoli centri turistici o quelli situati lungo arterie di traffico strategiche.