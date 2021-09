Orbetello, maschera di Dalì e mitra alla mano: fermati due minorenni | Loro si giustificano: "Stavamo giocando a 'La casa di carta'"

Ansa

Tuta rossa, maschera di Salvador Dalì sul volto e mitragliatore in mano. A girare per le strade di Orbetello, in provincia di Grosseto, non erano Tokio, Berlino o qualche altro personaggio della serie "La casa di carta", ma due ragazzi minorenni con armi giocattolo. La loro idea era di girare per la cittadina toscana e spaventare i passanti. Una goliardata riuscità così bene tanto da spingere più di una persona ad alltertare le forze dell'ordine, che sono arrivate sul posto con quattro pattuglie e giubbotti antiproiettile.