"La Casa di Carta" diventa un romanzo, la banda del Professore sbarca in libreria

Siamo abituati a guardare film e serie tratti da romanzi. Ma questa volta gli elementi si ribaltano. L'editore spagnolo Grupo Planeta pubblicherà dei libri basati su alcune serie ispaniche originali di Netflix. Tra queste anche il successo mondiale "La Casa di Carta" . Così le avventure della banda del Professore sbarcheranno anche su carta stampata. I fan dovranno attendere fino all'autunno per l'uscita in libreria.

L'accordo tra la casa editrice e la piattafomra streaming prevede anche altre due produzioni ispaniche originali di maggior successo dell’ultimo periodo prendano vita nel formato libro: il teen drama "Elite" e la saga familiare messicana "La Casa de Las Flores". In particolare, per il primo è previsto un fumetto basato sui personaggi della serie e dedicato al pubblico di teenager.



Il Vice Presidente dei contenuti originali di Netflix ha annunciato il progetto: "Siamo molto entusiasti di collaborare con Grupo Planeta per espandere la portata e l’universo di La Casa de Papel, Élite e La Casa de Las Flores, tre delle nostre serie più universali in spagnolo. Sono titoli cari ai nostri abbonati in tutto il mondo e siamo orgogliosi che gli scrittori di lingua spagnola siano ispirati da queste fantastiche storie e personaggi".