Tokyo de "La casa di carta" posa con Chiara Ferragni e fa una dedica a Fedez

Milano e Tokyo. No, non è un gemellaggio tra città. Perché se Milano è il modo in cui ha voluto riferirsi a se stessa Chiara Ferragni, Tokyo è il nome del personaggio interpretato da Ursula Corbero ne "La casa di carta". Uno dei personaggi più amati della serie la cui terza stagione è in arrivo. La Ferragni ha incontrato l'attrice spagnola a Madrid e non si è lasciata sfuggire l'occasione di fare una bella foto insieme.