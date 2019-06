"La casa di carta 3", ecco il primo trailer ufficiale

Cosa faranno i protagonisti de "La casa di carta" nella terza, attesissima, stagione della serie? Ora si può intuire qualcosa di più grazie al primo trailer distribuito. Che inizia con su un atollo caraibicoi, con Tokyo intenta a rilassarsi con Rio, e finisce a Firenze, davanti al Duomo, dove ricompare Berlino, che nella seconda stagione era morto. In mezzo tanta azione...

Dopo essere scappati con un miliardo di euro sottratto alla Zecca di Stato spagnola, il professore riceve una chiamata: uno dei membri della banda è stato catturato. E' proprio Rio, trovato dalle forze speciali spagnole, mentre Tokyo riesce a fuggire e chiamare gli altrio in aiuto. L'unico modo per salvarlo e proteggere il segreto di tutti è riunire la banda per organizzare un nuovo colpo, il più grande mai realizzato.