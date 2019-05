"La casa di carta 3", il professore annuncia: "Hanno arrestato uno dei nostri, siamo costretti a reagire"

Un altro tassello è stato svelato sulla terza stagione de "La casa di carta", serie cult di Netflix che racconta le vicende di un gruppo di persone che fa il colpo della vita nella zecca spagnola, a Madrid. Nel nuovo teaser il professore, la mente del gruppo e ideatore del piano, dice che no avevano intenzione di tornare ma "uno dei nostri è stato catturato e tenuto in un luogo segreto". E promette: "Faremo le cose in grande".