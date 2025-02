Operata per dimagrire, ora si alimenta con sondino: avrà un risarcimento da 700mila euro

Aveva deciso di farsi operare per dimagrire. Una donna di 46 anni, residente in un comune del Sud Salento, si è sottoposta a due interventi chirurgici per perdere peso ma il risultato non è stato quello sperato. La donna è rimasta vittima di gravi complicanze e a oggi non riesce più ad alimentarsi se non attraverso i sondini. Così, il Tribunale civile di Lecce ha disposto in suo favore un risarcimento di 700mila euro, che le sarà corrisposto dalle due cliniche che l'hanno avuta in cura: una di Lecce e l'altra di Bergamo.