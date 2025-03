Un operaio cade da un capannone nel Torinese e muore, i colleghi: "Era a casa"

Un operaio di 35 anni, di origini egiziane, è morto all'ospedale Giovanni Bosco di Torino dopo essere precipitato dal tetto di un capannone in fase di ristrutturazione a Leini. Secondo i carabinieri l'uomo è caduto nel vuoto da circa 10 metri di altezza. I colleghi di lavoro, invece di chiamare il 118, lo hanno caricato in auto e trasportato al Pronto soccorso, dove è arrivato in condizioni gravissime. E ai medici avrebbero detto che era caduto in casa. Una versione poi smentita dalle verifiche dei militari.