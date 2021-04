Omotransfobia, Alessandro Zan sul suo Ddl: "Non capisco perché sia bloccato in Senato"

"Purtroppo il ddl è bloccato in commissione giustizia". Al "Maurizio Costanzo Show" Alessandro Zan parla della legge contro l'omotransfobia che porta il suo nome e che, in questi giorni, ha ricevuto l'endorsement anche di molti esponenti del mondo dello spettacolo da Fedez a Elodie.

"Non capisco perché la legge sia bloccata in Commissione Giustizia - ha detto Zan, in collegamento telefonico - per il presidente Andrea Ostellari è una legge divisiva, ma questa in realtà è una legge che non tutela le persone solo contro l'omotransfobia, ma tutela anche le persone con disabilità. Si tratta di una legge di civiltà volta a impedire l'istigazione all'odio e alla violenza".