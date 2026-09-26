Uomo ucciso e fatto a pezzi a Torino, la mamma del 26enne fermato: "Piangeva, era sconvolto" | Ipotesi festino a base di alcol e droga
Christian Matheus De Oliveira Morando è accusato di aver ucciso e fatto a pezzi il 39enne Fabio Colapietro
"Mi ha detto cose molto confuse: che lui era disperato, continuava a piangere... era sconvolto". Queste le parole, rivolte ai giornalisti al citofono, della madre di Christian Matheus De Oliveira Morando, il 26enne di Chivasso (Torino), fermato nella serata di venerdì 25 settembre per l'omicidio di Fabio Colapietro, di 39 anni, il cui cadavere è stato ritrovato, dopo essere stato fatto a pezzi, la notte precedente in un appartamento alla periferia nord di Torino.
Il racconto della madre
Il giovane è il principale indiziato dell'omicidio. "Faceva capire che era successo qualcosa di molto grave, ma io gli ho detto che doveva chiamare la polizia e doveva parlare con la polizia, che doveva fare la cosa giusta, questo solo", ha aggiunto la madre, anche lei sconvolta per quanto accaduto. "Io non conosco nessuna delle persone che frequenta. Io frequento tutt'altra gente. Lui non abitava più qua da una vita".
La chiamata al 112
"È stato lui stesso a chiamare dal suo telefono la polizia, non sono stata io come state mettendo sui giornali", ha aggiunto la donna. "Però lui quando parlava con il 112, parlava molto agitato, non si capiva bene. Gli hanno chiesto se c'era qualcuno e ha detto 'c'è mia madre'. Mi ha passato il telefono e allora ho parlato", dicendo agli agenti di accorrere immediatamente "perché mio figlio ha fatto del male a qualcuno".
Festino a base di alcol e droga
Insieme al 26enne sono state fermate altre due donne con l'accusa di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere: Keith Butig, 22 anni, e Nicole Formichetti, l'inquilina dell'appartamento incriminato, una professoressa di 47 anni, originaria di Rieti, che vive in affitto nella casa. E che, stando al racconto del personale della scuola, "non si sarebbe mai vista dall'inizio delle attività didattiche". Le indagini proseguono, ma stando a una prima ricostruzione, l'omicidio si sarebbe consumato dopo un festino a base di alcol e droga.