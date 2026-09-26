Uomo ucciso e fatto a pezzi a Torino, la mamma del 26enne fermato: "Piangeva, era sconvolto" | Ipotesi festino a base di alcol e droga

"È stato lui stesso a chiamare dal suo telefono la polizia, non sono stata io come state mettendo sui giornali", ha aggiunto la donna. "Però lui quando parlava con il 112, parlava molto agitato, non si capiva bene. Gli hanno chiesto se c'era qualcuno e ha detto 'c'è mia madre'. Mi ha passato il telefono e allora ho parlato", dicendo agli agenti di accorrere immediatamente "perché mio figlio ha fatto del male a qualcuno".