Omicidio Sofia Castelli, condannato a 24 anni l'ex fidanzato Zakaria Atqaoui

Secondo le indagini, il 29 luglio 2023, all'alba, Sofia Castelli era tornata casa a Cinisello Balsamo con un'amica dopo una serata trascorsa in discoteca. Ad attenderla nell'abitazione, nascosto in un armadio, c'era Zakaria Atqaou, l'ex fidanzato che il giorno prima era riuscito a sottrarle le chiavi e che durante la notte l'ha aggredita e uccisa colpendola con un coltello preso in cucina mentre l'amica dormiva in un'altra camera.

Per il pm Emma Gambardella, che ha chiesto la condanna all'ergastolo, quello di Sofia è stato un delitto premeditato. Per la difesa di Atqaoui, invece, si è trattato di un omicidio d'impeto. "E' una condanna a 24 anni con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti - ha detto l'avvocato Vanier Burani, difensore di Atquoi - di fatto noi abbiamo sempre contestato la premeditazione".

Il legale della famiglia: "Non è stata fatta giustizia per Sofia"

"Non credo sia stata fatta giustizia in quest'aula". Così Giuseppe Policastro, legale dei familiari di Sofia Castelli dopo la lettura della sentenza. "Non credo che siano state valutate adeguatamente la premeditazione e le altre aggravanti, credo non sia stata una sentenza giusta. Non si può dare un giusto peso a un delitto così efferato per una questione di economia processuale. Ha ucciso una ragazza di 20 anni nel sonno, distruggendo più di una famiglia pensando di causare un semplice 'disagio', il dolore della madre è insopportabile e inimmaginabile".