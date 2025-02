Omicidio Sharon Verzeni, sì dei giudici alla perizia psichiatrica per Sangare

Per l'uomo reo confesso dell’omicidio di Sharon Verzeni, Moussa Sangare, è stata accolta la richiesta di perizie psichiatriche. A presentare la domanda per fare luce sulla capacità di intendere e di volere dell'uomo al momento del delitto è stato il suo avvocato e i giudici della Corte d'Assise di Bergamo hanno dato parere favorevole. Il legale ha parlato di "atteggiamenti distaccati dalla realtà" per il suo assistito. Sharon, barista di 33 anni, venne uccisa a coltellate a pochi metri da casa sua, a Terno d'Isola (Bergamo), la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024.