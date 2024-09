Sharon Verzeni, la sorella di Moussa Sangare: "Avevo paura di mio fratello"

Nel corso di una seconda intervista con la trasmissione, la sorella di Sangare ha parlato del cambiamento vissuto dal fratello: "All'inizio era un ragazzo normale, studiava. Non ha finito le scuole e ha iniziato a lavorare. Usciva con gli amici e frequentava il paese e l'oratorio, poi è partito per una serie di viaggi e quando è tornato è cambiato. Era più assente, si comportava in modo non logico. Poi abbiamo capito che era per le sostanze che utilizzava in America. Io non riuscivo più a gestire la situazione con la mamma in ospedale. Siamo andati dagli assistenti sociali e anche dal sindaco, era aggressivo e violento". Awa ha poi raccontato di aver ricevuto lei stessa delle minacce da parte del fratello: "Lo aveva fatto con un coltello e dato che ero di schiena, non lo avevo visto, è stata mia mamma ad accorgersene urlando. Lì ho capito che la situazione stava peggiorando".