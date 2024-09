Sharon Verzeni, parla la sorella di Sangare: "Alla fine è arrivato a uccidere ma per lui nessuno si era mosso"

La sorella di Sangare spiega che il fratello "era un bravo ragazzo, poteva sembrare strano forse, ma era tranquillo". Tuttavia, era diventato violento da quando aveva sviluppato una dipendenza alle droghe sintetiche, in seguito a un viaggio prima negli Stati Uniti e poi a Londra, nel 2019. Da quel momento "non era più lui", dice Awa, che racconta poi come le due donne si sono trovate sole in questa situazione. "Per mio fratello nessuno si è mosso - prosegue -. Abbiamo fatto di tutto per liberarlo dalla dipendenza, per affidarlo a chi potesse aiutarlo, ma lui ha sempre rifiutato. A noi, dopo aver verbalizzato le denunce, hanno dato i volantini dei centri antiviolenza mentre per un ricovero in qualche centro per fare uscire Moussa dalla dipendenza ci hanno risposto che doveva essere lui a presentarsi in modo volontario".