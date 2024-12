Omicidio Sacchi, i due complici del killer condannati a 25 e 24 anni

In relazione all'omicidio di Luca Sacchi, i giudici della corte d'Assise d'Appello di Roma, nell'ambito del processo bis di secondo grado, disposto dalla Corte di Cassazione che aveva annullato le condanne, ha inflitto una pena di 24 anni a Paolo Pirino, complice di Valerio del Grosso, e di 25 anni a Marcello De Propris, che fornì l'arma del delitto. Per Del Grosso la condanna a 27 anni per l'omicidio di Luca Sacchi era diventata definitiva dopo la Cassazione. Il personal trainer venne ucciso con un colpo di pistola alla testa la notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 davanti al parco degli Acquedotti all'Appio. L'ex fidanzata di Luca Sacchi, Anastasiya Kylemnyk, accusata di spaccio di droga è stata condannata a 3 anni.