Omicidio Sacchi, quattro condanne: anche l'ex fidanzata Anastasiya

La Procura aveva chiesto una pena a 4 anni e 4 mesi per Anastasiya Kylemnyk, accusata del tentativo di acquisto di droga, "circa 15 chilogrammi di hashish". Il pm aveva sollecitato l'ergastolo per Valerio Del Grosso, ritenuto l'autore materiale del delitto, 30 anni per Paolo Pirino e per Marcello De Propris, che consegnò l'arma usata per sparare.

La Procura aveva chiesto l'assoluzione per il padre di quest'ultimo, Armando, accusato della detenzione della pistola. Anastasiya è stata condannata anche a una multa pecuniaria di 30mila euro.

IL PADRE DI LUCA SACCHI: "DA ANASTASIYA MAI SCUSE"

- Alfonso Sacchi, padre di Luca, dopo le quattro sentenze di condanna nel processo per l'omicidio del figlio, si ritiene soddisfatto. "Non c'è stato l'ergastolo ma 27 anni sono tanti - dice -. E' stata fatta giustizia. Di Anastasiya non so più che dire, da lei mai una parola. In aula con noi si è scusato solo Armando De Propris, lei no".