Omicidio Sacchi, pm: "Da Anastasiya e Princi bugie e depistaggi, vittima fatta passare per accusato"

In questo processo Giovanni Princi e Anastasiya Kylemnyk hanno mistificato i fatti creando dei veri e propri depistaggi". Lo afferma la pm Giulia Guccione, durante la requisitoria nel processo per l'omicidio del giovane, ucciso il 23 ottobre 2019 con un colpo di pistola alla testa, nei pressi di un pub nel quartiere Appio Latino di Roma.

L'amico di Luca, Giovanni Princi, "ha tenuto un comportamento ostativo all'accertamento della verità dei fatti, mentre Anastasiya Kylemnyk ha mentito e cambiato versione più volte", sottolinea il pubblico ministero. "Per fortuna i depistaggi non hanno colto nel segno e oggi si è potuto chiarire il contesto in cui è maturato l'omicidio".

"Sacchi fatto passare per l'accusato" - Quella dell'omicidio Sacchi "è una storia paradossale perché fin dalle prime battute Luca, la vittima, è stato fatto passare per l'accusato. Per questo oggi mi sento obbligata a fornire la verità processuale che risulta dalle carte", prosegue Guccione.

"Violenza gratuita, lo sparo non ha lasciato scampo" - "Perché è stato ucciso Luca Sacchi? Il motivo a me, a oggi, sfugge", afferma ancora la pm. Lo zaino "era nelle mani di Paolo Pirino. Il grilletto è stato premuto da Valerio del Grosso con gratuita violenza. Non c'era motivo. Il proiettile ha trapassato la testa di Luca e non gli ha lasciato scampo".