Omicidio Primavalle, il 17enne ai magistrati: "Ci ho pensato 5 secondi, poi ho ucciso Michelle"

Per l'omicidio di Primavalle di Roma emergono nuovi dettagli rivelati dall'interrogatorio del 17enne che ha accoltellato Michelle Causo.

"Ci ho pensato 5 secondi. Ho cominciato ad accoltellarla, lei si muoveva e poi è cascata per terra. Ho cominciato ad accoltellarla che lei era di fronte a me. Non ricordo dove ma l’ho colpita un po’ di volte", ha raccontato il giovane ai magistrati due ore dopo il delitto. Secondo la sua versione, Michelle lo avrebbe minacciato con una pistola e questo avrebbe scatenato la sua reazione. Ma le sue parole non hanno convinto gli inquirenti, per i quali l'omicidio non è nato per una banale lite per soldi e hashish.