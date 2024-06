Primavalle, chiesti 20 anni per l'assassino di Michelle Causo | Polemica per lo "sconto"

La strategia della difesa non piace ai familiari della vittima. "Gli tolgono dieci anni, è ridicolo. Che messaggio passa ai giovani? Dopo dieci anni sono liberi? La difesa cerca di confutare l'aggravante della premeditazione, ma come ha detto in aula la pm, fra i messaggi e le ricerche sul web su come uccidere una persona, gli elementi sono evidenti" è il duro commento dei genitori di Michelle Causo all'uscita. Prima dell’udienza la madre e il padre della vittima avevano dichiarato di sperare in una "pena esemplare, 25 o 26 anni. Il massimo della pena prevista anche se nostra figlia non la rivedremo più".