Omicidio Pomarelli, la lettera di Sebastiani a Perazzi: "Sono stremato per la fame e i pensieri"

La vicenda di Elisa Pomarelli, la giovane di Piacenza uccisa da Massimo Sebastiani, ha ancora un ultimo mistero da risolvere: quello di una busta dal contenuto sconosciuto che la stessa Elisa avrebbe mostrato a Massimo, dicendogli che se l'avessero conservata avrebbero potuto guadagnare molti soldi. Di questa stessa busta Sebastiani parla in una lettera all'amico Silvio Perazzi, scritta sul foglio strappato di una vecchia agenda con un pastello e una calligrafia abbastanza incerta, mostrata in esclusiva a "Pomeriggio Cinque".



"Silvio, fammi questo favore. Questo foglio tienitelo per te. Se riesci appena arrivi consegnami i messaggi, io non ho il cellulare e non oso chiederlo a nessuno. Magari fai una foto. Sei l'unico amico dispiaciuto per per questa situazione. Era meglio se domenica venivo da te a fare la spaghettata. Domenica, dopo aver pranzato alla casetta, lei mi fa vedere una busta, mia fa 'Me l'hanno data sabato, se la custodiamo ci danno molti soldi'. Poi abbiamo avuto una discussione, lei si è offesa ed è andata a fare l'autostop in strada verso Zena. Dopo quello che mi ha fatto sentire quel ragazzo, come posso guardare in faccia i miei genitori, i parenti, il titolare e i miei amici. Ho passato un periodo di depressione ma avrei sistemato tutto. Oramai sono stremato per la fame e i pensieri. Comunque so che dovrò affrontare tutto quanto. Sono bloccato emotivamente. Non sono ancora tornato, domani cerco di farmi dare un passaggio e avviso le Forze dell'Ordine."