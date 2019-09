Omicidio Pomarelli, il padre della ex di Sebastiani: “Voleva sempre dimostrare la sua forza"

“Sebastiani era uno che voleva sempre dimostrare la sua forza, una volta ha mangiato un bicchiere di vetro pezzetto per pezzetto, lo sbriciolava e lo mangiava”. Sono le parole shock di Silvio Perazzi, amico di Massimo Sebastiani. Entrambi sono stati arrestati per la morte della 28enne Elisa Pomarelli, il primo per favoreggiamento, il secondo per omicidio e occultamento di cadavere.



"Pomeriggio Cinque" ha intervistato in esclusiva Perazzi, padre della ex dell’operaio 45enne, prima del suo arresto. “È sempre stato ammirevole con mia figlia, si è sempre comportato benissimo”, sosteneva Perazzi alcuni giorni fa parlando della relazione con Sebastiani. “Ha un cuore grande come la sua potenza”, ha aggiunto.