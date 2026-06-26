Omicidio Pierina Paganelli, la nuova vita di Louis Dassilva dopo l'assoluzione

Jeans, maglietta bianca e un gatto sul grembo. Così appare Louis Dassilva nelle immagini mandate in onda, in esclusiva, da "Quarto Grado" che lo ritraggono, sorridente, godersi i primi giorni di libertà dopo l'assoluzione nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Al suo fianco la moglie, Valeria Bartolucci, che in questi anni ha sempre difeso la sua innocenza.
La coppia prova a voltare pagina dopo che le indagini hanno messo in luce la relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, nuora di Pierina, ricoverata nei giorni scorsi per abuso di calmanti. Secondo il procuratore Daniele Paci, il triangolo amoroso tra Louis, Valeria e Manuela sarebbe stato il movente dell'omicidio della 78enne uccisa con 29 coltellate nel garage del condominio dove abitava in via del Ciclamino.
Chi ha ucciso Pierina e perché? - Nel corso della puntata del 25 giugno, la trasmissione di Rete 4 ha diffuso anche un altro documento inedito risalente questa volta ai giorni immediatamente successivi al delitto. Loris Bianchi, fratello di Manuela, viene chiamato per la prima volta a deporre e parla del presunto movente dell'omicidio.
"La mia mente malata si è fatta un viaggio che pensa ci sia stata una forma di giustizia protettiva verso mia sorella da parte di qualcuno che è legato a lei", sono state le sue parole. E ha aggiunto: "Conoscendo i problemi che davano probabilmente mio cognato e sua suocera a mia sorella questa persona ha fatto in modo di fare una giustizia sua".