Omicidio Pierina Paganelli, la nuova vita di Louis Dassilva dopo l'assoluzione

"La mia mente malata si è fatta un viaggio che pensa ci sia stata una forma di giustizia protettiva verso mia sorella da parte di qualcuno che è legato a lei", sono state le sue parole. E ha aggiunto: "Conoscendo i problemi che davano probabilmente mio cognato e sua suocera a mia sorella questa persona ha fatto in modo di fare una giustizia sua".