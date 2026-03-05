Omicidio patron TelePordenone, confessa il collaboratore fermato

"Mario Ruoso è stato ucciso con un corpo contundente alla testa", aveva dichiarato il procuratore Pietro Montrone, nel dare la notizia. Smentita la partecipazione di un complice, circolata nelle scorse ore: "C'è un solo soggetto fortemente indiziato del reato", aveva fatto sapere il magistrato. A ritrovare il corpo in casa dell'imprenditore, giovedì, era stato il nipote, Alessandro Ruoso. L'imprenditore era andato al lavoro fino al giorno prima nella sua concessionaria di automobili. I collaboratori, non vedendolo arrivare in ufficio come al solito e non ricevendo risposte al telefono, hanno allertato il nipote: "Il portoncino blindato era chiuso e la chiave di riserva non era nel posto convenzionale in cui la lasciamo proprio per situazioni di emergenza. Ho tuttavia provato a forzare la serratura e sono riuscito ugualmente a entrare: Mario era steso a terra in un lago di sangue", ha raccontato Alessandro Ruoso ai microfoni di Tv12. La morte risalirebbe a quel mattino, secondo una prima ispezione cadaverica svolta dal medico legale Antonello Cirnelli.