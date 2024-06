Omicidio Michelle Causo, la denuncia dei genitori: "Il killer di nostra figlia usa i social dal carcere e scrive alle sue amiche"

Con tutta probabilità, verrà avviata un'indagine interna al carcere minorile di Treviso. La famiglia Causo chiede inoltre "l'invio degli ispettori del ministero di Giustizia. Non si può subire un'umiliazione del genere dopo che ti ammazzano una figlia in quel modo. Altro che corsi di informatica, dovrebbe fare un corso di educazione civica visto che in un anno non ha imparato nulla. Anzi continua ad agire senza regole e senza alcun rispetto per gli altri". Nell'istituto penale per i minorenni di Treviso, il ragazzo è recluso insieme ad altri 13 detenuti, due in più rispetto alla capienza regolamentare. Qui l'accesso ai social non è mai autorizzato, né sarebbe nella disponibilità del giovane cingalese l'uso del computer. Il sindacato di polizia penitenziaria, Spp, fa sapere che "chiederà verifiche" sui fatti denunciati. Il 24 giugno, intanto, è attesa l'ultima udienza del processo per l'omicidio di Michelle.