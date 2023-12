Omicidio Michelle Causo, le ricerche sul web del 17enne reo confesso: "Come accoltellare in punti vitali"

Le ricerche sul web

Il giovane avrebbe organizzato il delitto nel dettaglio. Per questo i giudici gli contestano la premeditazione nell’assassinio della ragazza, oltre all’occultamento e il vilipendio di cadavere. Come ricostruito dalle indagini, il ragazzo avrebbe deciso di uccidere Michelle Causo già il giorno prima del delitto, il 27 giugno, quando sul web aveva cercato informazione su come sferrare colpi letali a una persona. Quel giorno chiamò la ragazza per darle appuntamento ma i suoi intenti sfumarono quando la giovane si presentò accompagnata dal suo cane. Una presenza che aveva in qualche modo scombussolato il progetto del ragazzo.