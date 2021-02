Omicidio Ilenia Fabbri, l'ex marito: “Non sono stato io"

"Io non sono stato", così a "Pomeriggio Cinque" Claudio Nanni l'ex marito di Ilenia Fabbri, la donna trovata morta nella sua casa a Faenza. L'uomo accusato di omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota si mostra infastidito dalle domande dell'inviata del programma di Canale 5 e chiede alla giornalista di essere lasciato in pace. "Ne abbiamo già parlato, basta. Non abbiamo più niente da dire", dichiara Claudio.

Nanni è in compagnia della figlia Arianna. La 21enne viveva con la madre e non crede alla presunta colpevolezza del padre. In una lettera scritta a "Pomeriggio Cinque", Arianna aveva detto: "Io non voglio andare contro il mio babbo e neppure contro la mia mamma che non c'è più, non per mano del mio babbo - scriveva la figlia di Ilenia - ma per mano di un porco bast***o che è ancora in libertà".