Omicidio Ilenia Fabbri, la fidanzata dell'ex marito: "Non ho dubbi sulla sua innocenza"

Durante la puntata di venerdì 19 febbraio, "Pomeriggio Cinque" torna a occuparsi della morte di Ilenia Fabbri, trovata sgozzata all'alba del 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza, in provincia di Ravenna.

Le telecamere sono tornate sul luogo del delitto, per mostrare la telecamera privata che potrebbe aver ripreso il killer tra via Corbara e via Testi, a pochi metri dalla abitazione della 46enne.

Ma non è tutto, perché la trasmissione ha raccolto la testimonianza della fidanzata dell'ex marito di Ilenia, Claudio Nanni, unico indagato a piede libero per omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota.

"È una persona stupenda, generosa, non ho dubbi su di lui - conferma la donna - Lui è devastato per la figlia Arianna. Da quando è uscita la notizia, non gli ho chiesto nulla perché sono sicura della sua innocenza. Non sarebbe nemmeno capace di pensare una cosa del genere", prosegue la donna.