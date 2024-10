Omicidio Cecchettin, lo zio di Giulia: "Spero nell'ergastolo per Filippo Turetta"

"Penso che sia stato consigliato nel modo di trattenersi in risposte più precise", cerca di analizzare lo zio di Giulia, Alessio, che poi non nasconde il suo "disprezzo" nei confronti dell'imputato. Nella clip mostrata durante la puntata di "Pomeriggio Cinque" in onda venerdì 25 ottobre, l'uomo torna sull'interrogatorio di Turetta e si sofferma sul pensiero del giovane rivolto al suicidio: "Magari il pensiero può esserci stato lontanamente, ma una persona che ha intenzione di suicidarsi non ha bisogno di nascondere un corpo".

Infine, conclude: "Il dolore di non sapere più Giulia in vita non ci può portare a sperare ad altro: spero nell'ergastolo".