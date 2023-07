Omicidio Gigi Bici, 16 anni a Barbara Pasetti

Figlia della vittima: "Non me ne faccio nulla delle scuse di Pasetti"

"Le scuse di Barbara Pasetti? Non me ne faccio nulla e non mi interessano. L'avrei detto anche se l'avessero condannata all'ergastolo". E' stata questa la reazione di Katia, seconda figlia di Luigi Criscuolo, subito dopo la sentenza. "L'unica cosa che conta - ha aggiunto Katia Criscuolo in lacrime all'uscita del Tribunale - è che mio padre non me le restituirà nessuno. Senza di lui la mia vita è precipitata. Ho perso 30 chili, non riesco più ad avere un lavoro". A poco sono valsi i tentativi degli avvocati Graziano e Yuri Lissandrin, legali di parte civile, di consolarla spiegandole che la condanna a 16 anni, in un processo celebrato con rito abbreviato, era il massimo che si poteva ottenere. Quando Barbara Pasetti è uscita dall'aula coprendosi il volto, Katia Criscuolo le ha detto "Tanto prima o poi ci rivedremo".