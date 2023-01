Gigi Bici, indagini chiuse dopo la confessione di Barbara Pasetti: esclusa la premeditazione

Gli ultimi accertamenti "consentono di ritenere che l'aggravante originariamente contestata e relativa a una condizione di premeditazione in capo all'indagata non fosse in realtà sussistente", ha riferito la Procura. I fatti si sono svolti "in modo repentino e sostanzialmente occasionale, attraverso l'uso di un'arma che lo stesso Criscuolo, alias Gigi Bici, "aveva consegnato a Barbara Pasetti".

La confessione di Barbara Pasetti Barbara Pasetti, fisioterapista 40enne, si trova in carcere da oltre un anno. In un campo vicino alla sua villa, nel pomeriggio del 20 dicembre 2021, venne trovato il cadavere di Criscuolo. La donna è accusata di omicidio volontario, occultamento di cadavere e tentata estorsione aggravata. Nella comunicazione della chiusura delle indagini, firmata dal procuratore Fabio Napoleone, si ricorda che il 5 ottobre, in un interrogatorio chiesto dalla stessa Pasetti, "l'indagata ha ammesso gli addebiti".