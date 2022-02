Omicidio Gigi "bici", una pistola trovata sepolta nel giardino dell'indagata

Ansa

Possibile svolta nell'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici per aver gestito a lungo un negozio per la vendita e la manutenzione di biciclette. Una pistola è stata trovata sepolta nel giardino della villa di Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne finita in carcere con l'accusa di tentata estorsione nell'ambito dell'inchiesta. Si ipotizza che si tratti dell'arma del delitto.