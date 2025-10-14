Omicidio Emanuele Scieri, confermate le condanne ai due ex parà della Folgore

Sono definitive le condanne a 22 anni per Alessandro Panella e 9 anni e 9 mesi per Luigi Zabara, accusati di concorso nell'omicidio volontario dell'allievo paracadutista Emanuele Scieri, avvenuto il 13 agosto 1999 a Pisa all'interno della Base Gamerra della Brigata Folgore. Lo ha deciso prima sezione della Cassazione rigettando i ricorsi degli imputati. Secondo la ricostruzione della procura di Pisa, il giovane siracusano fu vittima di un grave atto di nonnismo: il militare morì dopo essere caduto da una torre di asciugatura dei paracadute. L'avvocato della famiglia Scieri, Ivan Balbo: "Oggi è stata definitivamente scritta la storia e adesso la mamma di Emanuele e suo fratello Francesco conoscono finalmente i volti dei suoi assassini".