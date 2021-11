Morte del parà Scieri: due rinvii a giudizio, tre assoluzioni

Siracusa, la sconvolgente morte di Emanuele Scieri ansa 1 di 12 ipa 2 di 12 ipa 3 di 12 ipa 4 di 12 ansa 5 di 12 ansa 6 di 12 ansa 7 di 12 ipa 8 di 12 ipa 9 di 12 ipa 10 di 12 ipa 11 di 12 ipa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nell'udienza preliminare del processo per la morte di Emanuele Scieri, il parà della Folgore deceduto in circostanze non chiare a Pisa il 13 agosto 1999, il gup ha disposto il non luogo a procedere per tre indagati e il rinvio a giudizio per altri due. Dall'inchiesta escono Andrea Antico, Enrico Celentano e Salvatore Romondia; al processo ad aprile andranno i due ex caporali Alessandro Panella e Luigi Zabara.