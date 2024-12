Caso Emanuele Scieri, in appello pene ridotte ai due ex caporali: 22 anni ad Alessandro Panella, 9 anni e 9 mesi a Luigi Zabara

Diversamente da Panella e Zabara, entrambi ex caporali, Andrea Antico, un altro ex commilitone di Scieri accusato di concorso in omicidio, è stato assolto sia in primo sia in secondo grado. Antico aveva scelto il giudizio abbreviato e per lui il procuratore generale Luigi Boccioni, al processo di secondo grado di febbraio, aveva chiesto la condanna a 17 anni e mezzo.