Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio

L'imprenditore Emanuele Ragnedda, 41 anni, è stato bloccato mentre cercava di lasciare Palau via mare. Indagato anche un giovane milanese
Svolta drammatica nel caso di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa lo scorso 11 settembre a Palau. I carabinieri hanno fermato Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore del vino, mentre tentava di fuggire in barca. L'uomo è ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario. Con lui è indagato un giovane di 26 anni originario di Milano, accusato di occultamento di cadavere. Le indagini, coordinate dalla Procura di Tempio Pausania, si concentrano su un casolare appartenente all'indagato, ora sotto sequestro. Gli accertamenti tecnici e l'analisi dei movimenti di Pinna nelle ore precedenti alla scomparsa tracciano un quadro che potrebbe chiarire presto l'esatta dinamica dei fatti.
Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma le prossime ore saranno decisive. Sono in corso l'analisi dei tabulati telefonici, la verifica degli spostamenti degli indagati e lo studio delle tracce raccolte nei luoghi posti sotto sequestro. Il procuratore di Tempio Pausania ha disposto misure cautelari d'urgenza, ritenendo sussistente il pericolo di fuga. Ragnedda, infatti, è stato bloccato mentre era già a bordo di una barca a motore, pronto a salpare. Parallelamente, continua il lavoro degli inquirenti per ritrovare il corpo di Cinzia Pinna, tassello fondamentale per la ricostruzione dei fatti e la conferma delle accuse.
Secondo fonti investigative, il provvedimento a carico di Ragnedda è stato eseguito dopo che l'uomo ha tentato di lasciare la Sardegna via mare. Il 41enne, noto imprenditore del settore vinicolo, è stato bloccato al porto di Palau dalla Guardia costiera e dai carabinieri. Insieme a lui è indagato un 26enne milanese, ritenuto coinvolto per l'ipotesi di occultamento di cadavere. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro di un casolare di proprietà di Ragnedda, situato nelle campagne tra Arzachena e Palau. Lunedì, i carabinieri del Ris di Cagliari hanno effettuato accertamenti irripetibili all'interno dell'edificio, alla ricerca di tracce biologiche o altri indizi utili. Sotto sequestro anche i terreni circostanti, alcuni veicoli e l'intera azienda vinicola Conca Entosa. Al momento gli esiti degli esami non sono stati resi noti.
Cinzia Pinna era in vacanza a Palau. L'ultima sera, l'11 settembre, avrebbe partecipato a una serata con amici. Dalle immagini di alcune telecamere di sorveglianza si vede la donna camminare in evidente stato confusionale. Un'auto si avvicina e lei sale a bordo: il veicolo è intestato a Emanuele Ragnedda.
Il suo telefono cellulare risulta attivo fino alle 3:20 del mattino del 12 settembre, in zona porto. Da quel momento, ogni contatto si interrompe.
Gli inquirenti ipotizzano che l'omicidio possa essere avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 settembre, proprio nella proprietà del sospettato. Tuttavia, il corpo della donna non è stato ancora ritrovato. Proseguono le ricerche, anche con l'ausilio di unità cinofile e squadre specializzate.
Emanuele Ragnedda è un imprenditore conosciuto nel settore enologico sardo. Figlio di Mario e nipote di Francesco Ragnedda, è legato alla storica cantina Capichera, punto di riferimento nel panorama vinicolo della Gallura. Negli ultimi anni ha avviato un proprio progetto imprenditoriale con l'azienda Conca Entosa, specializzata nella produzione di Vermentino. Uno dei vini di punta, il "Disco Volante", è stato descritto come il "bianco più costoso d'Italia", con bottiglie vendute anche a 1.800 euro. La figura di Ragnedda è molto nota localmente. L'arresto ha destato grande clamore nella comunità, sia per il suo profilo pubblico sia per le circostanze ancora poco chiare del presunto delitto.
