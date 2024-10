Omicidio Cecchettin, oggi la seconda udienza: Turetta in aula per la prima volta, ci sarà anche il padre di Giulia

Alla seconda udienza alla Corte d'Assise di Venezia sull'omicidio di Giulia Cecchettin in aula ci saranno Filippo Turetta, l'assassino reo confesso, e il padre della vittima, Gino. L'imputato infatti sarà in aula, dove entrerà anche il papà di Giulia, che aveva partecipato anche all'udienza di apertura del dibattimento. In quell'occasione Turetta non c'era. L'appuntamento si preannuncia quindi carico di tensione, dal momento che i due uomini saranno insieme per la prima volta dopo l'assassinio della ragazza, avvenuto l'11 novembre 2023, e la cattura del giovane in Germania.