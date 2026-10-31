Uccise il cugino con un bombolone alla crema, confermati i domiciliari | "Lo amavo come un fratello" | Una nipote lo difende: "Ha dedicato la vita alla famiglia"

Sulle pagine della Gazzetta di Reggio interviene una delle nipoti: "Conosco molto bene quello che viene definito omicida. Se ha portato un bombolone, lo ha fatto per gentilezza: un gesto carino tipico di mio zio, che ha sempre un’attenzione particolare per tutti gli anziani parenti". Secondo quanto dice la cinquantenne, che preferito parlare in anonimo, Alfredo non è l'unico parente anziano o non autosufficiente che Fantuzzi seguiva: figurano diversi parenti rimasti soli e vedove in difficoltà. "È una persona estremamente corretta, seria, brava e capace. Ha dedicato l’intera esistenza al lavoro e alla famiglia. Sono certa che non farebbe male a nessuno" ha proseguito la nipote. "Elico non è capace di commettere ciò di cui è accusato, sono pronta a giurarlo su mia figlia. A mio avviso è andata diversamente: qualcun altro ha voluto tutelarsi e coprire un proprio errore" ha poi concluso.