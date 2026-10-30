Vive in auto a 84 anni a Milano, Anna incontra la figlia: "Aiutami a non commettere più errori"

Tra le storie affrontate nella puntata del 30 ottobre di "Dentro la Notizia" c'è quella di Anna, 84 anni ed ex prof originaria di Bari, che all'inviata del programma aveva raccontato di vivere nella sua auto a Milano. Dopo il colloquio con i servizi sociali la signora, ospite in studio, ha incontrato la figlia Crizia, accusata di aver venduto l'appartamento in cui abitava interamente sepolta dagli oggetti.
La donna replica alle accuse di chi soprattutto sui social la critica di non aver fatto abbastanza per assicurare a sua madre un'esistenza dignitosa. "Ho fatto tutto quello che umanamente si poteva fare, come figlia mi sono attivata con le autorità preposte per aiutarla", spiega Crizia sostenendo che un aiuto "a livello familiare" c'è stato ma in parte è stato ostacolato proprio dal carattere "spigoloso" della madre, affetta da disposofobia.
Anna riconosce lo sbaglio di aver accumulato troppi oggetti in casa e si dice pronta a rimediare. "Sono una mamma, lei è l'unica figlia che ho, errori ne ho fatti perché non sono perfetta ma non le ho mai voluto male", spiega l'ex maestra, che poi lancia un appello: "Aiutami a non fare più errori".
Crizia conferma però di "non volere bene" a sua madre e precisa di aver comunque dato un contributo per farla uscire da una situazione di disagio economico e umano. "Mi sono sempre prodigata per cercare di aiutarla, magari non è l'aiuto che vuole lei ma ho sempre cercato di farlo", si difende. Poi sui soldi ricavati dalla vendita dell'appartamento e non più nelle disponibilità di Anna aggiunge: "La casa era intestata a mia mamma ma quei soldi non si possono mettere sul suo conto perché in questi anni ha dimostrato di non essere in grado di gestire le sue finanze".