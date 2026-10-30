Vive in auto a 84 anni a Milano, Anna incontra la figlia: "Aiutami a non commettere più errori"

Crizia conferma però di "non volere bene" a sua madre e precisa di aver comunque dato un contributo per farla uscire da una situazione di disagio economico e umano. "Mi sono sempre prodigata per cercare di aiutarla, magari non è l'aiuto che vuole lei ma ho sempre cercato di farlo", si difende. Poi sui soldi ricavati dalla vendita dell'appartamento e non più nelle disponibilità di Anna aggiunge: "La casa era intestata a mia mamma ma quei soldi non si possono mettere sul suo conto perché in questi anni ha dimostrato di non essere in grado di gestire le sue finanze".