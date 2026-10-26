Vive in auto a 84 anni a Milano, la storia di Anna: "Nonostante tutto sono viva e ho ancora il sorriso"

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In collegamento con "Dentro la Notizia" la signora Anna, 84 anni ed ex professoressa originaria di Bari, racconta di vivere in auto a Milano dopo che la sua unica figlia ha venduto l'appartamento in cui abitava prendendosi tutto il ricavato in denaro. "Nonostante tutto sono viva, non ho perso né memoria né movimento, e ho ancora il sorriso", commenta.
"È quasi un mese che abito in macchina, sono stata quasi sei mesi a casa di una signora che conoscevo da un paio d'anni. È difficile trovare una casa perché gli affitti sono molto cari qui a Milano. Vado a lavarmi alle docce pubbliche perché sono sempre stata abituata così fin da piccola", prosegue la signora Anna.
"Non voglio piangere, vorrei poter ridere sempre - aggiunge commossa - Intorno a me ci sono degli esseri umani con il cuore grande che mi stanno aiutando. Stanno lavorando per me", dice parlando dell'associazione che si sta occupando di darle una casa. "In auto non ci tornerà assolutamente. Per ora la signora sono due notti che dorme in un albergo ma l'appello che vorrei fare è quello di cercare per Anna un bilocale da condividere con un'altra persona, così ha la compagnia e in due possono dividersi le spese" conclude il responsabile dell'associazione milanese.