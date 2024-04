Ragazza uccisa ad Aosta, la madre del presunto killer: "Non è stato mio figlio, era a Grenoble"

La madre del 21enne Teima Sohaib sospettato per l'omicidio della 22enne francese, Auriane Nathalie Laisne uccisa nei boschi vicino ad Aosta, e arrestato a Lione, sostiene alle telecamere di "Quarto Grado" l’innocenza del figlio. "Ci sono rimasta male, la tv e i giornali italiani scrivono di mio figlio ma non sanno la verità. Sono sicura al 100% che non è stato lui, non fa queste cose" ha detto la donna.

"Non mi ha dato mai problemi, da quando andava a scuola fino a oggi, è sempre stato un bravo ragazzo. Mio figlio non la maltrattava, voleva lasciarla, non era sana per lui. Non è mai andato ad Aosta, in quei giorni era ricoverato in un ospedale a Grenoble. Io credo stiano cercando un'altra persona ma hanno preso lui per una denuncia che la ragazza aveva fatto - ha proseguito la madre del ragazzo di nazionalità italiana e di origini egiziane, - nessuno della nostra famiglia crede che sia stato lui".