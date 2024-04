Valle d'Aosta, donna trovata morta a La Salle: non si esclude omicidio

In Valle d'Aosta, nel comune di La Salle, è stato trovato il corpo di una giovane donna all'interno di una ex cappella diroccata.

A scoprire il cadavere è stato un passante. I carabinieri non escludono al momento l'ipotesi dell'omicidio. Sono stati condotti i rilievi scientifici da parte dei militari. La donna aveva delle ferite da taglio sul corpo. Per chiarire le cause del decesso martedì verrà effettuata l'autopsia. Al momento non risultano denunce di scomparsa.