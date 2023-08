Omicidio a Mestre, il gip: "Agguato pianificato dai due cugini"

Massacrato in ascensore

Lorenzo Nardelli è stato massacrato nella cabina dell'ascensore del condominio di via Rampa Cavalcavia, al civico 9, e i due cugini, 32 e 35 anni, erano stati colti in flagranza di reato nello stesso ascensore, dove i tre erano andati dopo una rissa iniziata nell’appartamento dei due moldavi, per ragioni sulle quali la squadra e la Procura stanno cercando di far luce.