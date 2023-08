Mestre (Venezia), un uomo ucciso in una lite in ascensore: due fermi

Era nell'ascensore di un palazzo l'uomo trovato ucciso in un condominio a Mestre. Nello stesso ascensore in cui c'erano anche due persone residenti in un appartamento del palazzo.

La vittima non è quindi un ladro, come era parso in un primo momento. Si tratterebbe in realtà di un omicidio scaturito forse da una lite tra persone che si conoscevano. I due giovani coinvolti sono stati fermati con l'accusa di omicidio volontario.