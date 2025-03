La storia di Ombretta Floris: malata di tumore al seno, si rasa i capelli a zero col sorriso

"Volevo essere qui, a Desulo, dove sono nata e cresciuta" scrive Ombretta Floris a commento del video condiviso con i suoi fan. "Ho aspettato che il Sole e l’aria fresca mi accarezzassero. Ho aspettato la musica giusta e la serenità per danzare. Vi dirò... È stata un’esperienza bellissima dove ho sentito il coraggio, la forza e la serenità". Come se non bastasse, a rimarcare la sua forza d'animo la felpa bianca con scritta nera: "No drama, please", cioè "Nessuna tragedia, per favore".