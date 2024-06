Tumore al seno metastatico, una nuova cura riduce il rischio di morte

Ci sono degli effetti collaterali segnalati ma, rileva l'esperto , "possono essere gestiti. In particolare, nel 5-7% delle pazienti puo' verificarsi una polmonite interstiziale, per questo è consigliabile l'esecuzione di un esame di controllo tac periodico". In Italia, nel 2023, sono stati 55.900 i nuovi casi di carcinoma mammario. "I progressi nella cura di questa neoplasia negli ultimi anni sono stati davvero molto importanti e la cronicizzazione è una realtà per un numero significativo di pazienti - sottolinea Francesco Perrone, presidente Aiom -. I risultati dello studio Destiny evidenziano l'importanza di determinare con precisione lo stato di Her2. In questo senso, è fondamentale il ruolo del team multidisciplinare nei centri di senologia, in particolare la collaborazione tra oncologo e patologo che effettua i test diagnostici per definire il profilo molecolare".