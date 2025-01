Oliviero Toscani ricoverato a Cecina in gravi condizioni

Toscani, in un'intervista al Corriere della Sera pubblicata il 28 agosto, aveva parlato della sua malattia, l'amiloidosi, rivelando di essere sottoposto a una cura sperimentale. "In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali" le sue parole. E ancora: "Non si sa" quanto tempo resti da vivere, "certo che vivere così non mi interessa. Bisogna che chiami il mio amico Cappato - ha detto in quell'occasione -, lo conosco da quando era un ragazzo. Ogni tanto mi vien voglia. Gliel'ho detto già una volta e lui mi ha chiesto se sono scemo".