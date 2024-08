Amiloidosi, cos'è la malattia che ha colpito Oliviero Toscani

Come si legge sul sito Amiloidosi.it, si conoscono circa trenta tipi diversi di amiloidosi, ciascuno causato da una diversa proteina. Ogni tipo di amiloidosi richiede una terapia differente. Tra i tipi di amiloidosi possiamo distinguere per esempio: amiloidosi da catene leggere (provocata da un’anomalia nelle cellule plasmatiche del midollo osseo), amiloidosi reattiva a infiammazione (derivante da malattie infiammatorie croniche come l’artrite reumatoide); amiloidosi ereditaria (causata da mutazioni genetiche trasmesse in famiglia) e amiloidosi da dialisi (colpisce persone sottoposte a dialisi a lungo termine).