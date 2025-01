Oliviero Toscani, la moglie: "Sembra una strada senza ritorno"

Il fotografo Oliviero Toscani, ricoverato in gravissime condizioni nella rianimazione dell'ospedale di Cecina (Livorno), non è più cosciente ma respira autonomamente. "Sembra una strada senza ritorno", ha detto la moglie Kirsti Moseng, ex modella norvegese che è legata a lui da 50 anni. Toscani, che risiede a Casale Marittimo nel Pisano, è stato trasferito in ospedale per l'aggravamento delle sue condizioni di salute a distanza di due anni dalla diagnosi di un male incurabile, l'amiloidosi. Era stato lui stesso a rendere pubblica la sua malattia.